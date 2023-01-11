Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 canlı yayın ile izleyici karşısına çıkan aşçılık yarışması MasterChef Türkiye 2022'de artık büyük final zamanı. 2022 sezonunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde MasterChef Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, kritik final oyununda kozlarını paylaştı. TV8 canlı yayında MasterChef Metin ve Kıvanç arasında oynanan kritik final oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında MasterChef şampiyonu olan isim merak edilerek "son dakika Masterchef şampiyonu 2022 kim oldu, kim kazandı - birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi?" şeklinde araştırılıyor

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

TV8 canlı yayın ile 2022 MasterChef birincisi olan yarışmacı ve kritik MasterChef final gecesi son dakika haberleri şöyle;