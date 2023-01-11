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Haberler Yaşam MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef'i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM
Giriş Tarihi: 11.01.2023 00:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 01:05

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef'i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM

TV8 canlı yayınında MasterChef şampiyonu 2022 bugün (10 Ocak 2023 Salı) belli oldu. TV8 canlı yayında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekrana gelen aşçılık yarışmasında jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde son 2'ye kalan finalistler Metin ve Kıvanç, Masterchef'i kazanan isim olmak için kozlarını paylaştı. MasterChef 2022 finalistleri Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz arasından birinci olanı merak edenler TV8 canlı yayın ile "son dakika Masterchef şampiyonu 2022 kim oldu, kim kazandı, birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi?" sorusuna cevap arıyor. İşte TV8 canlı yayın ile 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu? sorusu yanıtları ve büyük finalden son dakika haberleri.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 canlı yayın ile izleyici karşısına çıkan aşçılık yarışması MasterChef Türkiye 2022'de artık büyük final zamanı. 2022 sezonunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde MasterChef Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, kritik final oyununda kozlarını paylaştı. TV8 canlı yayında MasterChef Metin ve Kıvanç arasında oynanan kritik final oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında MasterChef şampiyonu olan isim merak edilerek "son dakika Masterchef şampiyonu 2022 kim oldu, kim kazandı - birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi?" şeklinde araştırılıyor

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

TV8 canlı yayın ile 2022 MasterChef birincisi olan yarışmacı ve kritik MasterChef final gecesi son dakika haberleri şöyle;

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM

10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oluyor. Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi olacak.

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM

TV8 canlı yayında gerçekleştirilen MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM

MASTERCHEF FİNALİ İLK ETABI KİM KAZANDI?

Kritik MasterChef final oyunlarının ilk etabında finalistler Kıvanç ve Metin, tezgah başına geçerek 3 yemeklik Türk Mutfağı menüsüyle ilk ve belki de en önemli ilk aşama yemeğini hazırlamak için jüri şeflerin verdiği süre içerisinde çalışmaya başladı. Süre sonunda Mehmet Danilo ve Somer şefler tadım değerlendirmesi yaparak yarışmacılara ilk puanlarını verdi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? | TV8 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı, birinci, şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? İŞTE KAZANAN İSİM

Masterchef finali 1. oyun puanları şöyle;

KIVANÇ: 20

METİN: 18

Bu sonuçla final oyununun ilk etabını 20 puanla Kıvanç kazanmış oldu.

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