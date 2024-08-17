MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'de eleme potası bu akşam netleşiyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şefin değerlendirmelerinin ardından gecenin sonunda en başarısız tabağı yaparak eleme potasına yedinci olarak giden yarışmacı merak ediliyor. Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi, Zeynep haftanın eleme adayları oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef Türkiye yedinci eleme adayı hangi yarışmacı? İşte detaylar...