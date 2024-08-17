Giriş Tarihi: 17.08.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
22:14
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
MasterChef Türkiye son eleme adayı kim oldu araştırılıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında en başarısız tabağı çıkaran isim 7. eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. Dünyaca ünlü Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin karşısında gecenin en iyi tabağını yapmak isteyen yarışmacıların mücadelesi adeta nefesleri kesti. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte, 17 Ağustos 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye potaya giren isim ve sn bölümden detaylar...