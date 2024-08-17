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Giriş Tarihi: 17.08.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:14

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye son eleme adayı kim oldu araştırılıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında en başarısız tabağı çıkaran isim 7. eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. Dünyaca ünlü Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin karşısında gecenin en iyi tabağını yapmak isteyen yarışmacıların mücadelesi adeta nefesleri kesti. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte, 17 Ağustos 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye potaya giren isim ve sn bölümden detaylar...

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'de eleme potası bu akşam netleşiyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şefin değerlendirmelerinin ardından gecenin sonunda en başarısız tabağı yaparak eleme potasına yedinci olarak giden yarışmacı merak ediliyor. Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi, Zeynep haftanın eleme adayları oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef Türkiye yedinci eleme adayı hangi yarışmacı? İşte detaylar...

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Danilo, Somer ve Mehmet Şefin değerlendirmelerinin ardından gecenin sonunda en başarısız tabağı yaparak eleme potasına yedinci olarak giden yarışmacı henüz belli olmadı.

Konuya dair detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.

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MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI
Bu haftaki MasterChef eleme adayları:

1.Eleme Adayı: Kerem

2. Eleme Adayı: Kaan

3. Eleme Adayı: Deniz

4. Eleme Adayı: Emre

5. Eleme Adayı: Ezgi

6. Eleme Adayı: Zeynep

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF TÜRKİYE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİDEN 2. İSİM BELLİ OLDU!

Masterchef ana kadroya giren ikinci yedek yarışmacı ŞİRİN oldu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI | 17 Ağustos 2024 bugün MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
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