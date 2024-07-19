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Haberler Yaşam MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 06:56

MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 6. önlük sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz ilk grupta ana kadroya girmeyi başarmıştı. İkinci grupta ilk önlüğün sahibi bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 bu hafta 1. önlüğün sahibi kim oldu, kim kazandı? İşte yanıtı…

MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

MasterChef Türkiye final turu hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar elinden geleni yapıyor. Bugün en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı ana kadroya giren 6. Ve bu grubun ilk yarışmacısı olamaya hak kazanacak. Peki, 18 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi, hangi isim? İşte MasterChef Türkiye ana kadroya giren 6. isim…

MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

18 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

İki etaptan oluşan yarışmada ilk olarak testi kebabı yapılması istendi. Şeflerin tadımı sonrasında en iyi testi kebabını yapmayı başaran 6 yarışmacı ikinci etaba geçmeye hak kazandı. İkinci etap olan yaratıcılık bölümünde ise yarışmacılardan isotla yemek yapmaları istendi. En iyi tabağı çıkaran ise ana kadroya giren ve önlüğün sahibi olan 6. kişi olacak.

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MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6. YARIŞMACI KİM OLDU?
İkinci etapta yaratıcı tabaklar için kayısı verildi. Kayısı ile en iyi tabağı çıkararak rakipleri geride bırakan ve kendi gurubunun ilk ana kadroya giren yarışmacısı Çağlar oldu. Böylelikle Çağlar ana kadroya giren 6. yarışmacı oldu.

MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Zeynep

Hakan

Onur

Ümmühan

Deniz

MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

MASTERCHEF'E YEDEKLERDEN GİRENLER
1. Bera

2. Huriye

3. Bartu

4. Şeyhmus

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