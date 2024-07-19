MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!

MasterChef Türkiye final turu hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar elinden geleni yapıyor. Bugün en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı ana kadroya giren 6. Ve bu grubun ilk yarışmacısı olamaya hak kazanacak. Peki, 18 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi, hangi isim? İşte MasterChef Türkiye ana kadroya giren 6. isim…