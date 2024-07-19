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MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
06:56
MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı kazandı? MasterChef ana kadroya giren 6. isim belli oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 6. önlük sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz ilk grupta ana kadroya girmeyi başarmıştı. İkinci grupta ilk önlüğün sahibi bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye 18 Temmuz 2024 bu hafta 1. önlüğün sahibi kim oldu, kim kazandı? İşte yanıtı…