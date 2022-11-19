MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

TV8 kanalının uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları Konya ilimizde mavi ve kırmızı takım bünyesinde eleme adayı oyununda mücadele etti. Zorlu oyunda menüyü en başarılı şekilde hazırlamayı başaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu oyunu kaybeden takım haftanın son eleme adaylarını potaya gönderdi. Yarışmaya ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.