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Haberler Yaşam MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı
Giriş Tarihi: 19.11.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 08:36

MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

TV8 kanalının uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları Konya ilimizde mavi ve kırmızı takım bünyesinde eleme adayı oyununda mücadele etti. Zorlu oyunda menüyü en başarılı şekilde hazırlamayı başaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu oyunu kaybeden takım haftanın son eleme adaylarını potaya gönderdi. Yarışmaya ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu Konya'da oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununda belirlenen menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmaz olarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım Pazar günü yapılacak eleme gecesi için potaya 2 yarışmacısını gönderdi. MasterChef son bölüme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;

MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar Konya ilimizde haftanın son dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.

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MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyununda, jüri şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak isteyen takımlar verilen süre içerisinde ürünlerini tamamladı ve sıra jürinin tadım değerlendirmesi safhasına gelindi.

MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar hazırladıkları yemekleri konuk jüriye sunarak değerlendirmelerini bekledi. Bu etap sonunda verilen puanlar sandıkta toplanarak yemek bazında sayılması için stüdyoya geçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda yemek bazında sayılan puanlar içerisinde en fazla başarılı ürüne sahip olan takım Kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

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