Haberler Yaşam MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:16

MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

MasterChef final tarihi programın izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Birbirinden iddialı yarışmacılar finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya mücadele ederken finale az bir zaman kaldı. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz gün yarı finale adını yazdıran son isim de belli oldu. Bu kapsamda ise "MasterChef Türkiye finali ne zaman, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt arıyor. Yarı finale ismini yazdıran yarışmacılar; Ayaz, Kıvaç ve Metin oldu. Peki, MasterChef ne zaman bitiyor, hangi tarihte? İşte merakla beklenen o tarih ve tüm detaylar.