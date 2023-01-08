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Haberler Yaşam MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:16

MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

MasterChef final tarihi programın izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Birbirinden iddialı yarışmacılar finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya mücadele ederken finale az bir zaman kaldı. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz gün yarı finale adını yazdıran son isim de belli oldu. Bu kapsamda ise "MasterChef Türkiye finali ne zaman, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt arıyor. Yarı finale ismini yazdıran yarışmacılar; Ayaz, Kıvaç ve Metin oldu. Peki, MasterChef ne zaman bitiyor, hangi tarihte? İşte merakla beklenen o tarih ve tüm detaylar.

MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

TV 8 ekranlarına her yıl gelen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye finali için araştırmalar başladı. Finalin ardından kanalın diğer bir yarışma programı olan Survivor 2023 ekranlarda izleyici ile buluşacak. Geçtiğimiz gün yarı finale gidecek son isim belirlenmişti. Şampiyonluk yolunda mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Medya gündemini takip edenler ise "MasterChef Türkiye finali tarihi belli oldu mu? MasterChef ne zaman bitiyor, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef finali hakkında bilgiler.

MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye 2022 sezon finalinin 10 Ocak Salı günü olacağı belirtildi. 2022 Yılının MasterChef Türkiye ödülü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

MasterChef Türkiye'de 3. yarı finalist 3 taplu oyununun sonucunda, şefler tarafından yapılan oylama ile belli oldu.

MasterChef Türkiye'de ilk üçe Ayaz da eklendi. MasterChef Türkiye'de Görkem ise şampiyonluk yarışına veda eden isim oldu.

MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi gün? TV8 ile Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, büyük ödül ne, şampiyon ne kazanacak?

Böylece yarı finalde, final için rekabet edecek isimler; Ayaz, Kıvanç ve Metin oldu.

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