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Haberler Yaşam MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi? 12 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te gözyaşları sel oldu!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:09

MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi? 12 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te gözyaşları sel oldu!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale sayılı gün kala finalistler belli oldu. Nefes kesen mücadele yarışmacılar şampiyonluk için artık canla başla tabaklarını hazırlıyor. İlk finalist geçtiğimiz akşam Eren olarak açıklanırken Cuma akşamı şampiyonluk için yarışacak 2. İsim merak edildi. "MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. 12 Ocak 2022 gecesinde beyaz konseptinde başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek yaptı. Peki, MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi? İşte finalistler ve tüm detaylar...

Masterchef’te dün akşam gözyaşları sel oldu! 12 Ocak 2022 Dün akşam MasterChef Türkiye’de finale kim kaldı, kim elendi?

Geçtiğimiz gün Masterchef'te son ikiye kalarak finalist olan ikinci isim de belli oldu. Eren ilk finalist olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken Hasan ve Tahsin Cuma günkü dev finale adını yazdırmak için kıyasıya rekabet etti. "Dün akşam MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 12 Ocak 2022 Masterchef finalistleri ve geçtiğimiz gün yarı finalde yaşanan o heyecan ve duygu dolu anlar...

Masterchef’te dün akşam gözyaşları sel oldu! 12 Ocak 2022 Dün akşam MasterChef Türkiye’de finale kim kaldı, kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef 2021'de sezonun ilk finalisti Eren oldu. Son finalist ise 12 Ocak Çarşamba günü belli oldu. MasterChef ikinci ve son finalist Hasan oldu!

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ HASAN VE EREN OLDU!

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Masterchef’te dün akşam gözyaşları sel oldu! 12 Ocak 2022 Dün akşam MasterChef Türkiye’de finale kim kaldı, kim elendi?

MASTERCHEF FİNALE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR! 12 OCAK 2022

Hasan ve Tahsin arasından ikinci finalistlik için kıran kıran mücadele yaşandı. İki isim, beyaz konseptinde başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek yaptı.

Masterchef’te dün akşam gözyaşları sel oldu! 12 Ocak 2022 Dün akşam MasterChef Türkiye’de finale kim kaldı, kim elendi?

İlk yemekte 22 puanla Hasan önde yer aldı, ikinci ana yemekte de Hasan oyunu önde tamamladı. Son tabak ise tatlıydı ve 72 puanla kazanan Hasan oldu. MasterChef tarihinde böylelikle ilk kez 10 tam puan kullanıldı.

Masterchef’te dün akşam gözyaşları sel oldu! 12 Ocak 2022 Dün akşam MasterChef Türkiye’de finale kim kaldı, kim elendi?

Mehmet Şef, Tahsin'in tatlısına "Ben zor beğenirim ama ben bu şapka karşısında şapka çıkarıyorum." dedi. Mehmet şef Hasan'ın tatlısına da 9 puan verirken 'Bir adamda iki şapka olmaz ama ben bu tatlıya da şapka çıkarıyorum dedi.

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