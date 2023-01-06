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Haberler Yaşam Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 23:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 23:13

Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde büyük final için geri sayım sürüyor. Yarışmanın geçtiğimiz bölümünde yarı finale ilk çıkan isim Kıvanç olmuştu. 6 Ocak 2023 Cuma günü ekranlara gelen son bölümde Metin, Görkem ve Ayaz 2. yarı finalist olmak için tezgah başına geçerek 3 aşamalı oyunda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunu kazanan ismi öğrenmek isteyen izleyiciler ise Masterchef yarı finale kim çıktı, kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte TV8 ile Masterchef 2. Yarı finalist olan yarışmacı ve son dakika detaylar.

Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Metin, Görkem ve Ayaz adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. . Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan 3 aşamalı zorlu oyunu kazanan ise en yüksek puanı alan yarışmacı oldu. Detayları merak edenler ise yoğun olarak Masterchef yarı finale kim çıktı, kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu? soruları üzerinden yaptıkları araştırmaları sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF YARI FİNALE KİM ÇIKTI, 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef Türkiye son bölümde 2. yarı finalist olan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Metin, Ayaz ve Görkem arasından birisi en başarılı yemekleri çıkararak 2. yarı finalist olmaya hak kazandı.

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Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünlerle verilen sürede en başarılı yemekleri çıkarmak isteyen son 3 yarışmacıları tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi.

Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?

Yarı final öncesi kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin dolmasının ardından jüri şefler yemekleri tek tek tadarak değerlendirmede bulundu.

Masterchef yarı finale kim çıktı? TV8 ile MasterChef kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin Metin, Görkem ve Ayaz'a ilk ve 2. Oyunun ardından verdikleri puanlar şöyle şekillendi;

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