TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Metin, Görkem ve Ayaz adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. . Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan 3 aşamalı zorlu oyunu kazanan ise en yüksek puanı alan yarışmacı oldu. Detayları merak edenler ise yoğun olarak Masterchef yarı finale kim çıktı, kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu? soruları üzerinden yaptıkları araştırmaları sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF YARI FİNALE KİM ÇIKTI, 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef Türkiye son bölümde 2. yarı finalist olan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;