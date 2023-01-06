MasterChef Türkiye son bölümde büyük final için geri sayım sürüyor. Yarışmanın geçtiğimiz bölümünde yarı finale ilk çıkan isim Kıvanç olmuştu. 6 Ocak 2023 Cuma günü ekranlara gelen son bölümde Metin, Görkem ve Ayaz 2. yarı finalist olmak için tezgah başına geçerek 3 aşamalı oyunda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunu kazanan ismi öğrenmek isteyen izleyiciler ise Masterchef yarı finale kim çıktı, kim kazandı, 2. yarı finalist kim - hangi yarışmacı oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte TV8 ile Masterchef 2. Yarı finalist olan yarışmacı ve son dakika detaylar.