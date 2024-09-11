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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:52

MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: 'Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!'

Yeni haftaya Zübeyde ve Akın'ın kaptanlığında başlayacak takımlar ayrıldı. Haftanın ilk oyununda balık restoranı lezzetleri ile yarışacak isimler iddialarını konuştururken Masterchef yeni bölüm fragmanında yayımlanan şok olaylar oyunun önüne geçti. Bu hafta mavi takımda yer alan Onur kızgın yağı taşıdığı sırada düştü ve yağ yüzüne sıçradı. Onun sağlık durumu takip edilirken jürinin telaşla rejiye yönelmesi oyunu durdurdu. İşte, Masterchef 11 Eylül tarihli bölümden o görüntüler...

MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: ’Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!’

Masterchef yeni bölümde yaşanacaklar izleyenleri şok etti. Onur'un yüzüne kızgın yağın gelmesi ardından oyunun durdurulması yarışmacıları hayrete düşürürken tahminler gelmeye başladı. Çift tadım hatası üzerinde durulurken yarışmanın takipçileri daha büyük bir olayın olduğu yönünde hemfikir. TV8 ekranı başında yerler alınıyor. İşte, bugün Masterchef'te yaşanacaklar...

MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: ’Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!’

MASTERCHEF'YE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Kaptanlık oyununu kazanan Zübeyda mavi takım kaptanı oldu. Karşısına Akın'ı seçen Zübeyde'de Masterchef'te yani takımları oluşturmaya başladı.

İşte, haftanın takımları:

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MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: ’Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!’

MAVİ TAKIM:

Zübeyde Kaptan

Emre

Nigar

Onur

Alper

Eda

Şirin

Beyza

Yudum

MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: ’Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!’

KIRMIZI TAKIM:

Akın Kaptan

Kaan

Kerem

Nevzat

Muratcan

Erim

Semih

MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: ’Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!’

MASTERCHEF'TE İLK OYUN BALIK RESTORANI LEZZETLERİ!

Balık restoranında sunulan pek çok tarifi deneyecek ve şeflere sunacak yarışmacılar yarışa başlıyor. Ana yemekten mezeye, salatadan tatlıya pek çok tarifin olduğu yarışta yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

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