MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: ’Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!’

MASTERCHEF'TE İLK OYUN BALIK RESTORANI LEZZETLERİ!

Balık restoranında sunulan pek çok tarifi deneyecek ve şeflere sunacak yarışmacılar yarışa başlıyor. Ana yemekten mezeye, salatadan tatlıya pek çok tarifin olduğu yarışta yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.