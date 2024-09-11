Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:52
MasterChef yeni bölümde yürekleri ağza getiren olay! Jüri oyunu durdurdu, stüdyoyu terk etti: 'Ayıp ediyorsunuz, şımarıksınız!'
Yeni haftaya Zübeyde ve Akın'ın kaptanlığında başlayacak takımlar ayrıldı. Haftanın ilk oyununda balık restoranı lezzetleri ile yarışacak isimler iddialarını konuştururken Masterchef yeni bölüm fragmanında yayımlanan şok olaylar oyunun önüne geçti. Bu hafta mavi takımda yer alan Onur kızgın yağı taşıdığı sırada düştü ve yağ yüzüne sıçradı. Onun sağlık durumu takip edilirken jürinin telaşla rejiye yönelmesi oyunu durdurdu. İşte, Masterchef 11 Eylül tarihli bölümden o görüntüler...