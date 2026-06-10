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MASTERCHEF YENİ SEZON 2026: MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:30
MASTERCHEF YENİ SEZON 2026: MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?
MasterChef ne zaman başlıyor 2026 sorusu, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı büyük duyurunun ardından yanıt buldu. Ekranların en sevilen gastronomi yarışması, formatı ve iddialı yarışmacı kadrosuyla çok yakında TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutfaktaki nefes kesen rekabet için geri sayım resmen başladı.