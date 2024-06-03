Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MasterChef Türkiye yayımlanan yeni sezon fragmanının ardından gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların yer aldığı fragmanda birbirinden renkli anlar yaşandı. Ünlü şeflerin tadımlarıyla yeni yarışmacılar serüvene başlayacak. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?