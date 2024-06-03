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Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
16:15
Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?
MasterChef Türkiye yeni sezonuyla başlıyor. Sevilen yarışmanın fragmanı yayınlandı. Ünlü şeflerin tadım yaparak yarışmacıları oyladığı programda Türkiye'nin her yerinden yarışmacılar katılıyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?