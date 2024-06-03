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Haberler Yaşam Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 16:15

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla başlıyor. Sevilen yarışmanın fragmanı yayınlandı. Ünlü şeflerin tadım yaparak yarışmacıları oyladığı programda Türkiye'nin her yerinden yarışmacılar katılıyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MasterChef Türkiye yayımlanan yeni sezon fragmanının ardından gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların yer aldığı fragmanda birbirinden renkli anlar yaşandı. Ünlü şeflerin tadımlarıyla yeni yarışmacılar serüvene başlayacak. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZONUYLA YAKINDA TV8'DE!

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı ancak MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

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Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene MasterChef 14 Haziran tarihinde başladı.

MasterChef, Survivor All Star finalinden hemen sonra Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı.

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

GEÇEN SENE KİM ŞAMPİYON OLDU?

All Star konsepti ile geçen yıl yayınlanan MasterChef Türkiye'de Tahsin ve Esra finale çıkmıştı. Heyecan dolu gecede Esra Masterchef All Star 2023 şampiyonu olarak kupayı kaldırmıştı.

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yarışmacılar dikkat çekti… Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz!

https://www.youtube.com/watch?v=Vmlw9AalimU

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