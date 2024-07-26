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MasterChef'te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
21:41
MasterChef'te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?
Masterchef ana kadro yarışmacılarını belirlediği etapta yeni yarışmacı kim olacak netleşecek. Şeflerin tadım yaparak karar verdiği bu etapta 13. önlük sahibini bulacak. Ana kadroya giren 12 yarışmacı netleşmişken gözler sıradaki yarışmacılara çevrildi. Peki, MasterChef'te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?