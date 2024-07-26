MasterChef’te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

Masterchet ana kadroya giren yarışmacılar ve yedekleri yakından takip ediliyor. Her gün bir yarışmacının dahil olduığu ana kadroda 13. isim bugün önlüğü giyecek. Şeflerin tadımlarının oldukça önemli olduğu etapta bugün yarışmacılardan Paris-Bres yapmaları istendi. Peki, 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?