Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef'te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 21:41

MasterChef'te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadro yarışmacılarını belirlediği etapta yeni yarışmacı kim olacak netleşecek. Şeflerin tadım yaparak karar verdiği bu etapta 13. önlük sahibini bulacak. Ana kadroya giren 12 yarışmacı netleşmişken gözler sıradaki yarışmacılara çevrildi. Peki, MasterChef'te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MasterChef’te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

Masterchet ana kadroya giren yarışmacılar ve yedekleri yakından takip ediliyor. Her gün bir yarışmacının dahil olduığu ana kadroda 13. isim bugün önlüğü giyecek. Şeflerin tadımlarının oldukça önemli olduğu etapta bugün yarışmacılardan Paris-Bres yapmaları istendi. Peki, 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MasterChef’te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 13. önlüğün sahibi olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef’te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda oldu.

MasterChef’te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

  1. Zeynep
  2. Hakan
  3. Onur
  4. Ümmühan
  5. Deniz
  6. Çağlar
  7. Serhat
  8. Alper
  9. Ayşe
  10. Beril
  11. Eda
  12. Semih
MasterChef’te bugün kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Şeyhmus
  • Şirin
  • Yudum
  • Enes
  • Akın
SON DAKİKA