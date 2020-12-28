MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 2020 MasterChef son bölüm eleme gecesi heyecanına sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları hafta boyunca Ünlü şefler Şefler Ömür Akkor, Maksut Aşkar'ın da konuk olduğu eleme adayı oyunlarında mücadele etmişti. Yarışmanın çeyrek finalinde son 2 eleme adayı Emir ve Özgül arasında son 3'e kalacak isim ile veda eden kişi bugünkü (27 Aralık 2020 Pazar) eleme gecesinde belli oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin bugün hangi ismi eleyeceği merak edilerek MasterChef kim elendi? Sorusu üzerinde yoğun olarak araştırma yapılıyor. 27 Aralık 2020 MasterChef kim elendi, kim gitti? Sorusu yanıtları ve son dakika eleme gecesi detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…