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'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 2020 son bölüm eleme gecesi heyecanına sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları hafta boyunca Ünlü şefler Şefler Ömür Akkor, Maksut Aşkar'ın da konuk olduğu eleme adayı oyunlarında mücadele etmişti. Yarışmanın çeyrek finalinde son 2 eleme adayı Emir ve Özgül arasında son 3'e kalacak isim ile veda eden kişi bugünkü (27 Aralık 2020 Pazar) eleme gecesinde belli oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin bugün hangi ismi eleyeceği merak edilerek MasterChef kim elendi? Sorusu üzerinde yoğun olarak araştırma yapılıyor. 27 Aralık 2020 MasterChef kim elendi, kim gitti? Sorusu yanıtları ve son dakika eleme gecesi detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 07:12
MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

TV8 kanalının Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen uzun soluklu yarışması 2020 son bölüm son dakika eleme gecesine ev sahipliği yapıyor. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları, Ömür Akkor, Maksut Aşkar gibi ünlü şeflerin konuk olduğu eleme oyunlarında mücadele göstermişti. Son 2 eleme adayı olarak belirlenen Emir ve Özgül arasında bugün eleme gecesinde ya tamam ya devam mücadelesi sahne alıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hangi isimin eleneceği ve son 3'e kimin çıkacağını merak eden izleyiciler MasterChef kim elendi? Sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor. İzleyenlerin merakla beklediği MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına ilişkin tüm bilgilerle eleme gecesinden son dakika detaylarını bu başlık altında bulabilirsiniz…

SON DAKİKA - MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (27 ARALIK)

27 Aralık 2020 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm eleme gecesinde MasterChef Emir ve Özgül isimlerinden kimin elendiğini ve son 3'e kalarak final haftasına katılmaya hak kazanan isimleri merak edilenlere ilişkin son dakika detayları şöyle;

MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

BARBAROS ADINI FİNALE YAZDIRMIŞTI

27 Aralık 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 son bölüm, eleme gecesi heyecanıyla, eleme adayları MasterChef Emir ve Özgül arasındaki kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Önceki gün yapılan eleme adayı oyunlarında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında yapılan oyunlarda en fazla puanı alan Barbaros, üçlü finalin 2. yarışmacısı olarak seçilmişti.

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MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

İLK OYUNUN GALİBİ...

Bugünkü eleme gecesinde eleme adayları Emir ve Özgül, oynanacak 3 oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden en yüksek puanı alarak son 3'e kalmak amacıyla tezgah başında ter döküyor. Oyunun ilk safhasında Emir 18 - Özgül 19 puanla 2. oyuna geçiş yaptı.

MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

SOMER ŞEF KAŞIK ATTI

Pırasa ana malzemesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğinde Emir'in hazırladığı üründe Somer şef çok beğenerek kaşık attı. İkinci oyunun galibi 44 - 41 skorla Emir oldu.

MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

YA TAMAM YA DEVAM

Yarışmada 3. ve son oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, Emir ve Özgül'den dünya klasiği yemeklerden birini seçerek hazırlamalarını istedi. Emir ve Özgül tarafından hazırlanan ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin vermiş olduğu puanlarla 64 puan elde eden EMİR, 3. finalist olurken, 57 puan alan ÖZGÜL yarışmaya veda eden isim oldu.

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