Giriş Tarihi: 21.08.2024 02:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
02:05
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2024 dokunulmazlığı kim hangi takım kazandı? MasterChef kazanan takım...
Masterchef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Bir önceki gün mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlenmişti. Mavi takımın kaptanı onur, kırmızı takımın kaptanı ise Beyza olmuştu. Şimdi ise gözler takımların mücadelesi sonucunda kazananın kim olacağına çevrildi. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...