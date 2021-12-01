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Haberler Yaşam MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 23:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 23:58

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ana kadro üyeleri bugünkü kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olmak ve eleme adayı çıkarmamak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu sonunda jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarılı olamayan takımdan 2 yarışmacı potaya girdi. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan oyunlarda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

1 Aralık 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen oyunlarda her iki takımın yarışmacıları da heyecanlı anlar yaşadı.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen yemeklerin yapımı için mavi ve kırmızı takım üyeleri kıran kırana bir mücadele örneği gösterdi. Sürenin tamamlanmasıyla birlikte Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünleri tek tadarak değerlendirdi.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımların mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılmasının ardından en başarılı ürünleri çıkaran kırmızı takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takıma kaptıran mavi takım işse bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. En başarılı ürünü çıkaran isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak ve takımından 1 kişi eleme potasına gönderecek.

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