TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan oyunlarda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;