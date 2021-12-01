Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ana kadro üyeleri bugünkü kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olmak ve eleme adayı çıkarmamak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu sonunda jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarılı olamayan takımdan 2 yarışmacı potaya girdi. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.