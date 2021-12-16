TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık ve eleme adayı oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Kore yemeklerini en başarılı yapan takım kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olurken daha az başarılı olan takımdan 2. Eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Yarışmayı takip edenlerse tüm detayları öğrenmek isteyerek "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son dakika masterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.