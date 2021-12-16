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Haberler Yaşam MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile dün 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte kazanan takım...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 06:24

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile dün 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte kazanan takım...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık ve eleme adayı oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Kore yemeklerini en başarılı yapan takım kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olurken daha az başarılı olan takımdan 2. Eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Yarışmayı takip edenlerse tüm detayları öğrenmek isteyerek "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son dakika masterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri Kore yemeklerini en başarılı olarak yapmak ve dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı çıkarmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından ise kritik dokunulmazlık oyununda kazanan isim belli olurken yarışmanın izleyicileri "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

15 Aralık 2021 Çarşamba günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan oyunda Kore lezzetlerini hazırlayan ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi, konukların tadımı sonrasında verdikleri puana göre dokunulmazlık zırhına sahip oldu.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyunu Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin menüyü açıklamasıyla başladı. Kırmızı ve mavi takımlar verilen süre içerisinde hızlıca ürünleri hazırlamaya koyuldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Hazırlanan ürünlerin şeflere sunulması sonrasında alınan puanlar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tek sayıldı. Sayımın tamamlanmasıyla en yüksek puanı elde eden kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık kazanacak olan ismi belirlemek için bir kez daha tezgah başına geçti. Somer şef tarafından hazırlanan ürünü en başarılı hazırlayan isim Hasan olarak açıklandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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