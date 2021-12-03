MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarıdna Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları bugünkü kritik dokunulmazlık oyununu kazanmak ve eleme potasına girmemek için kozlarını paylaştı. Jüri koltuğunda yer alan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ürünleri en başarılı hazırlayan takım kritik dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayı vermekten kurtulurken başarısız olan takım 2 üyesini potaya gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının cevapları ve tüm detaylar.