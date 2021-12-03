MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayın hayatını sürdüren MasterChef 2021 son bölüm kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı mücadelesine sahne oldu. Jüri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yönetilen oyun sonunda Alanya lezzetlerini en başarılı hazırlayan takım konuklardan aldığı yüksek puanlarla kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Bu bilgiler ışığında "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;