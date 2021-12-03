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Haberler Yaşam MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 00:10 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 08:06

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarıdna Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları bugünkü kritik dokunulmazlık oyununu kazanmak ve eleme potasına girmemek için kozlarını paylaştı. Jüri koltuğunda yer alan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ürünleri en başarılı hazırlayan takım kritik dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayı vermekten kurtulurken başarısız olan takım 2 üyesini potaya gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayın hayatını sürdüren MasterChef 2021 son bölüm kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı mücadelesine sahne oldu. Jüri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yönetilen oyun sonunda Alanya lezzetlerini en başarılı hazırlayan takım konuklardan aldığı yüksek puanlarla kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Bu bilgiler ışığında "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

2 Aralık 2021 tarihli olarak TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan uzun soluklu program MasterChef 2021 son bölümde Alanya lezzetleri gündemdeydi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Alanya lezzetlerinden hazırlanan menüyü kırmızı ve mavi takım üyeleri hazırlayarak konuklara sundu.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım üyelerinin hazırladıkları ürünler konuklar tarafından tadılarak tek tek değerlendirildi. Puanlamanın sona ermesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından konukların verdiği puanlar ürün bazında açıklandı.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tek tek açıkladığı puanlar sonucunda konuklardan en fazla puanı alan mavi takım haftanın son kritik dokunulmazlık oyununu kazanarak, eleme potasına aday göndermekten kurtuldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde dokunulmazlık zırhını mavi takıma kaptıran kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan Dilara, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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