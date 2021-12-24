Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 01:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 01:44

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde haftanın son kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları haftanın son eleme adayı olmamak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen deniz ürünleriyle en başarılı ürünleri hazırlayan takım haftanın son dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım ise eleme adayı çıkararak Pazar günkü kritik eleme gecesi için potaya gönderdi. Bu bilgilerle "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" sorularına "MasterChef'te eleme adayı kim oldu?" yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları kritik eleme gecesine potada yer almamak için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyun sonucunda deniz ürünleriyle başarılı tabaklar çıkaran ve en yüksek puanı alan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU

TV8 ile MasterChef'te eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

23 Aralık 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen deniz ürünlerinde en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Menünün belirlenmesiyle mavi ve kırmızı takımlar aralarında iş bölümü yaparak ürünleri paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ürünlerin hazırlanması için verilen sürenin duyurulması sonrasında mavi ve kırmızı takım üyeleri sorumlu oldukları ürünleri hazırlamaya koyuldu en fazla üründe en yüksek puanları almak için hünerlerini gösteren yarışmacılar, sürenin sona ermesiyle hazırladıkları ürünleri tek tek jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM-HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü hazırlayan mavi ve kırmızı takımların ürünlerini tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda tüm ürünlerde toplamda en fazla puanı alan takım mavi takım oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 24 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması sonrasında kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan Sergen bu hafta bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

SON DAKİKA