Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde haftanın son kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları haftanın son eleme adayı olmamak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen deniz ürünleriyle en başarılı ürünleri hazırlayan takım haftanın son dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım ise eleme adayı çıkararak Pazar günkü kritik eleme gecesi için potaya gönderdi. Bu bilgilerle "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" sorularına "MasterChef'te eleme adayı kim oldu?" yanıtları ve tüm bilgiler.