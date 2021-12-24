TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları kritik eleme gecesine potada yer almamak için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyun sonucunda deniz ürünleriyle başarılı tabaklar çıkaran ve en yüksek puanı alan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU

TV8 ile MasterChef'te eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;