Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde Kilis ilimizin lezzetlerini hazırlayan takımlardan birisi en başarılı ürünleri çıkararak dokunulmazlık zırhını kazanırken, başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.