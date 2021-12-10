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Giriş Tarihi: 10.12.2021 01:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 01:54

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kritik gecede eleme potasına giren isim...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde Kilis ilimizin lezzetlerini hazırlayan takımlardan birisi en başarılı ürünleri çıkararak dokunulmazlık zırhını kazanırken, başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 Türkiye'nin bugünkü son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar Kilis ilimizin mutfağına ait lezzetleri hazırlayarak konukların tadımına sundu. Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin puanları açıklaması sonrasında en fazla başarılı ürünü çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım haftanın 3. eleme adayını potaya gönderdi. Diğer yandan yarışmayı izleyenler son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı ve kritik dokunulmazlık oyunu kazanan takım ile ilgili son dakika bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

9 Aralık 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Kilis ilimize giden ana kadro yarışmacıları, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri hazırlayarak konukların beğenisine sundu. Konuklar tattıkları ürünler mavi ve kırmızı takımları temsil eden renklerle puanlayarak değerlendirdi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Kilis lezzetleri olan Şişberek, Öcce, Kübbülmüşviyye, Ekşili Kebap, Cennet Çamuru adlı ürünleri tek tek hazırlamak için tezgah başına geçti. Mavi ve kırmızı takımlar kıran kırana mücadele ederek kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olmak adına maharetlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Konukların tadımının tamamlanmasının ardından İstanbul'a geçen yarışmacılara Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından oylar ürün bazında açıklanmaya başlandı. Oyların tek tek açıklanması sonrasında toplamda en fazla oyu alan mavi takım oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarına verilen sürenin tamamlanması sonrasında konuklara servis yapıldı. Konukların ürünleri tadımı sonrasında verilen oylar zarf içinde sandığa atıldı.

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