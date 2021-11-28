TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik dokunulmazlık - eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Görkem, Pelin, Sefanur, Mert, Araz, Hasan arasından birisi bugün yarışmaya veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri ise kritik eleme gecesiyle ilgili detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorularının yanıtlarına cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te kim elendi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.