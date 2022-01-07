Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, kritik çeyrek final eleme gecesi heyecanına sahne oldu. Büyük final için geri sayım sürerken hafta boyunca oynanan kritik çeyrek final oyunlarında Sergen, Hasan ve Eren başarılı olarak ilk 3 şef ceketini giyen isim olurken Tahsin ve Dilara arasından biri dördüncü çeyrek finalist olmaya hak kazanırken diğeri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Detayları merak eden izleyiciler ise "son dakika MasterChef'te kim elendi, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen ve dördüncü çeyrek finalist olan yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde