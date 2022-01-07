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Haberler Yaşam MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 00:23

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yarışmalarından MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak son 5'e kalmayı başaran ana kadro yarışmacıları arasından 1 tanesi daha kritik çeyrek final oyunu sonunda 4. şef ceketini giymeye hak kazandı. MasterChef Sergen, Hasan ve Eren'in ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bugünkü son oyunda Dilara ve Tahsin arasından biri en başarılı ürünü çıkaran yarışmacı dördüncü çeyrek finalist olarak seçilirken başarısız yarışmacı kritik eleme gecesinde bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu. Bu bilgiler detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te kim elendi, dördüncü çeyrek finalist kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, kritik çeyrek final eleme gecesi heyecanına sahne oldu. Büyük final için geri sayım sürerken hafta boyunca oynanan kritik çeyrek final oyunlarında Sergen, Hasan ve Eren başarılı olarak ilk 3 şef ceketini giyen isim olurken Tahsin ve Dilara arasından biri dördüncü çeyrek finalist olmaya hak kazanırken diğeri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Detayları merak eden izleyiciler ise "son dakika MasterChef'te kim elendi, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen ve dördüncü çeyrek finalist olan yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?

6 Ocak Perşembe günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan aşçılık programı MasterChef 2021 son bölümde bu hafta boyunca oynanan kritik çeyrek final oyunlarında Sergen, Hasan ve Eren ilk 3 şef ceketinin sahibi olmuştu. Son 5'e kalan diğer 2 isim olan Tahsin ve Dilara Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan 2 aşamalı oyunda en fazla puanı alan isim son 4'e kalmaya hak kazandı.

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MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde MasterChef Tahsin ve Dilara ilk oyunda konuk şef Osman Sezener tarafından hazırlanan menüdeki yemeklere en yakın tabakları hazırlamak için tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde son çeyrek final oyunu için verilen süre başladı.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?

MasterChef 2021 son bölümde son 4'e kalmak ve şef ceketini giyen yarışmacı olmak isteyen Tahsin ve Dilara, kritik çeyrek final eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından kendilerine verilen sürenin dolmasının ardından ürünlerini jüri şeflerin tadımına sundu ve şefler ürünleri her yönüyle değerlendirdi.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 6 Ocak MasterChef’te kim gitti, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?

MASTERCHEF DÖRDÜNCÜ ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?

Kritik eleme gecesinde kozlarını paylaşan Tahsin ve Dilara TV8 ekranlarındaki zorlu mücadelenin ilk safhasını tamamlayarak hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo, Somer ve Osman Sezener'in tadımına sunmasının ardından şefler tarafından verilen puanlarla yarışmacıların toplam puanlar şöyle şekillendi.

TAHSİN: 28

DİLARA: 19

Bu sonuçla MasterChef Tahsin 28 puan alarak kritik çeyrek final oyununun ilk etabını Dilara'ya farklı üstünlük sağlayarak 1 tamamladı.

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