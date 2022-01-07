TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yarışmalarından MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak son 5'e kalmayı başaran ana kadro yarışmacıları arasından 1 tanesi daha kritik çeyrek final oyunu sonunda 4. şef ceketini giymeye hak kazandı. MasterChef Sergen, Hasan ve Eren'in ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bugünkü son oyunda Dilara ve Tahsin arasından biri en başarılı ürünü çıkaran yarışmacı dördüncü çeyrek finalist olarak seçilirken başarısız yarışmacı kritik eleme gecesinde bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu. Bu bilgiler detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi, dördüncü çeyrek finalist kim oldu?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te kim elendi, dördüncü çeyrek finalist kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.