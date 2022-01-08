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Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:33

Dün gece MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te kim gitti, yarı finale kimler kaldı? Kritik gecede ilk 3'e giren isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yarışmalarından MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak son 4'e kalmayı başaran ana kadro yarışmacıları arasından 1 tanesi daha kritik yarı final oyunu sonunda son 3'e girmeye hak kazandı. Son 4'e kalan MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bugünkü oyunda 4 yarışmacı arasından 1'i başarılı ürünler çıkararak yarı finalist olarak seçilirken diğer 3 yarışmacı şansını ilerleyen günlerdeki mücadelelere bıraktı. Bu bilgiler detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi, yarı finale kimler çıktı?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika "son dakika MasterChef'te kim elendi, yarı finale kimler çıktı?" sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te kim gitti, yarı finale kimler kaldı? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, kritik yarı final eleme gecesi heyecanına sahne oldu. Büyük final için geri sayım sürerken hafta boyunca oynanan kritik çeyrek final oyunlarında son 4'e kalan Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin arasında kritik yarı final oyunu oynandı. 4 yarışmacı arasından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ürün ve yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan isimler son 3 yarışmacı arasına girerek yarı finale yükseldi. Detayları merak eden izleyiciler ise "son dakika MasterChef'te kim elendi, yarı finale kimler kaldı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde yarı finalist olan yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde;

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te kim gitti, yarı finale kimler kaldı? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

7 Ocak Cuma günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan aşçılık programı MasterChef 2021 son bölümde dün oynanan kritik çeyrek final oyunu sonucunda son 4'e kalan yarışmacılar Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin olmuştu. Son 4'e kalan yarışmacılar kritik çeyrek final mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan 2 aşamalı oyunda en fazla puanı alan isim son 3'e kalmaya hak kazandı.

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MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te kim gitti, yarı finale kimler kaldı? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin ilk oyunda Somer şef tarafından hazırlanan yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kazanan isimlerin yarı finale çıkacağı oyun için verilen süre başladı.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te kim gitti, yarı finale kimler kaldı? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MasterChef 2021 son bölümde son 3'e kalmak isteyen Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin, kritik çeyrek final eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından kendilerine verilen sürenin dolmasının ardından ürünlerini jüri şeflerin tadımına sundu ve şefler ürünleri her yönüyle değerlendirdi.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te kim gitti, yarı finale kimler kaldı? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF'TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Kritik eleme gecesinde kozlarını paylaşan Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin TV8 ekranlarındaki zorlu mücadelenin ilk safhasını tamamlayarak hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo, Somer Şef'in tadımına sunmasının ardından şefler tarafından verilen puanlarla yarışmacıların toplam puanlar şöyle şekillendi.

SERGEN: 36

HASAN: 36

EREN: 35

TAHSİN: 35

Bu sonuçla kritik çeyrek final oyununun ilk etabını en yüksek puanını alan Sergen ve Hasan 1. olarak tamamladı.

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