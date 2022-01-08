TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yarışmalarından MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak son 4'e kalmayı başaran ana kadro yarışmacıları arasından 1 tanesi daha kritik yarı final oyunu sonunda son 3'e girmeye hak kazandı. Son 4'e kalan MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bugünkü oyunda 4 yarışmacı arasından 1'i başarılı ürünler çıkararak yarı finalist olarak seçilirken diğer 3 yarışmacı şansını ilerleyen günlerdeki mücadelelere bıraktı. Bu bilgiler detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi, yarı finale kimler çıktı?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika "son dakika MasterChef'te kim elendi, yarı finale kimler çıktı?" sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.