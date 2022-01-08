MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede Danilo ve Somer şeflerden şok hareket!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği aşçılık programı MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda başarılı olarak son 4 yarışmacı arasına giren ana kadro yarışmacıları MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin kritik çeyrek final gecesinde son 3'e kalmak için mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan 2 etaplı oyunda toplamda en fazla puanı alan yarışmacı adını kritik yarı finale yazdıran ilk yarışmacı oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef'te son 3'e kalan yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim girdi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim girdi? soruları yanıtları ve tüm detaylar.