Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Türk televizyonlarının uzun soluklu aşçılık programı MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak adlarını son 4'e yazdıran MasterChef Sergen, Tahsin, Hasan ve Eren arasından ilk yarı finale çıkan isim Eren olurken bugünkü bölümde ilk 3'e giren ikinci isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik çeyrek final oyununda ilk 3'e giren isme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler son dakika "son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? sorularının yanıtları ve MasterChef son bölüm özet detayları.