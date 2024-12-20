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Haberler Yaşam Masterchef'te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024'te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:37

Masterchef'te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024'te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!

MasterChef 2024'te finale sayılı günler kaldı. Beyza, Kerem ve Semih'in ardından kalan iki ceket için yarışmacıların mücadelesi bu gece de devam ediyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde Şirin, Onur, Eda ve Erim ilk etapta jüri üyelerinin verdiği malzemelerle yeteneklerini gösterecek. İkinci etapta Tahsin Küçük'ün önceden yaptığı yemeği yapmaya çalışacaklar. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Aralık Masterchef 4. ceketi kim kazandı? İşte 4. ceketin sahibi...

Masterchef’te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024’te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!

MasterChef Türkiye 4. ceket bu gece sahibini bulunuyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışmada takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar başladı. Final için geri sayım devam ederken Beyza, Kerem ve Semih'in ardından kalan ceketler için diğer yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürüyor. Peki, 19 Aralık 2024 MasterChef 4. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı? İşte, son bölümünde yaşanan gelişmeler...

Masterchef’te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024’te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 24YARIŞMACI BELLİ OLDU!

Beyza

Kerem

Semih

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Masterchef’te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024’te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

4. ceketi kazanan isim ERİM oldu.

Masterchef’te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024’te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!

MASTERCHEF SON YEDİYE KİMLER KALDI?
Masterchef Türkiye'de yediye kalan yarışmacılar;

Eda,

Erim,

Şirin,

Onur,

Beyza,

Semih,

Kerem

Masterchef’te kim kazandı? TV8 ile19 Aralık Masterchef 2024’te 4. ceketi kazanan isim belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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