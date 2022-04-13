Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1’de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden olan Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı ile yayın günüyle beraber araştırılıyor. Salı akşamları ekranlarda yerini alan Masumlar Apartmanı dizisini kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler TRT1 resmi sitesi üzerinden Masumlar Apartmanı izle linkine ulaşabiliyor. Yapımda bu hafta yine beklenmedik gelişmeler yaşandı. Öyle ki; Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. İşte Masumlar Apartmanı 66. Son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…