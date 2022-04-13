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Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1'de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE
Giriş Tarihi: 13.04.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 06:49

Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1'de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden olan Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı ile yayın günüyle beraber araştırılıyor. Salı akşamları ekranlarda yerini alan Masumlar Apartmanı dizisini kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler TRT1 resmi sitesi üzerinden Masumlar Apartmanı izle linkine ulaşabiliyor. Yapımda bu hafta yine beklenmedik gelişmeler yaşandı. Öyle ki; Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. İşte Masumlar Apartmanı 66. Son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…

Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1’de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

Salı akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı 66. Son Bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Diziyi kaçıranlar veya online üzerinden takip etmek isteyenler Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Masumlar Apartmanı 66. son bölüm izle ekranı ve yeni bölümde yaşananlar…

Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1’de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 66.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Masumlar Apartmanı 66. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1’de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1’de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

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