Masumlar Apartmanı yeni bölüm FULL izle TRT1’de! MASUMLAR APARTMANI 66.SON BÖLÜM İZLE

Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.