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  • Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeninin yaptığı buluş sosyal medyayı sallamıştı! Tükenmez kalem kullanarak ortaya çıkardığı ustalık eseri görenleri şaşkına çevirdi. Yaptığı buluşu sosyal medyada da paylaşan öğretmen, milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Görünce çok şaşıracaksınız! Peki bir tükenmez kalemle ne mi yaptı? İşte kare kare o muhteşem çalışma!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:34
Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeninin aklına gelen fikir, milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Instagram'a yüklenen ve 20 milyondan fazla kez izlenen bu görüntülerde önce bir tahta parçası bularak işe başlıyoruz.

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Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Ardından ikinci bir parça bularak bu parçaları yapıştırmamız gerekiyor.

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Bunun için bir tutkal yeterli.

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Sonra da iki parçayı bir araya getiriyoruz.

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Ancak işimiz bu noktada bitmiyor elbette. Şimdi de bir sonraki aşamaya geçelim.

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Şimdi elimizdeki tahtanın yarısı kadar bir tahtaya ihtiyacımız var.

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