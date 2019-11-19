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Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeninin tükenmez kalemle yaptığı buluş sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeninin yaptığı buluş sosyal medyayı sallamıştı! Tükenmez kalem kullanarak ortaya çıkardığı ustalık eseri görenleri şaşkına çevirdi. Yaptığı buluşu sosyal medyada da paylaşan öğretmen, milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Görünce çok şaşıracaksınız! Peki bir tükenmez kalemle ne mi yaptı? İşte kare kare o muhteşem çalışma!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





