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Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan'la olan görüşmeleri ardından konuştu: "Yalnız olmadığımızı hissettik"
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
22:16
Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan'la olan görüşmeleri ardından konuştu: "Yalnız olmadığımızı hissettik"
Kadıköy'de meydana gelen feci olayda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kapalıçarşıda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan acılı aileye desteklerini ileterek, sürecin yakın takipçisi olacağının altını çizmişti. Öte yandan talihsiz Minguzzi'nin ailesi Başkan Erdoğan ile olan görüşmelerinin ardından konuştu. "Yalnız olmadığımızı hissettik"