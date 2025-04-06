Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan'la olan görüşmeleri ardından konuştu: "Yalnız olmadığımızı hissettik"

YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİRDİ

Minguzzi'nin babası görüşme ile alakalı şu sözlere yer verdi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi davet etti. Sesimiz ona kadar geldi, kendileri bizi mutlu etti ve yalnız olmadığımızı hissettirdi, kendisine kalpten teşekkür ediyorum."