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Haberler Yaşam Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan'la olan görüşmeleri ardından konuştu: "Yalnız olmadığımızı hissettik"
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 22:16

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan'la olan görüşmeleri ardından konuştu: "Yalnız olmadığımızı hissettik"

Kadıköy'de meydana gelen feci olayda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kapalıçarşıda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan acılı aileye desteklerini ileterek, sürecin yakın takipçisi olacağının altını çizmişti. Öte yandan talihsiz Minguzzi'nin ailesi Başkan Erdoğan ile olan görüşmelerinin ardından konuştu. "Yalnız olmadığımızı hissettik"

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan’la olan görüşmeleri ardından konuştu: Yalnız olmadığımızı hissettik

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş için gittiği kapalıçarşıda bıçaklı saldırıya uğrayarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan’la olan görüşmeleri ardından konuştu: Yalnız olmadığımızı hissettik

Acılı aile katil zanlıları için emsal bir karar beklerken, Başkan Erdoğan aileye desteklerini sunarak, sürecin yakın takipçisi olacağının altını çizdi.

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan’la olan görüşmeleri ardından konuştu: Yalnız olmadığımızı hissettik

Öte yandan Dolmabahçe'de aileyle görüşen Başkan Erdoğan'a kızı Esra Albayrak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut eşlik etti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan’la olan görüşmeleri ardından konuştu: Yalnız olmadığımızı hissettik

YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİRDİ

Minguzzi'nin babası görüşme ile alakalı şu sözlere yer verdi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi davet etti. Sesimiz ona kadar geldi, kendileri bizi mutlu etti ve yalnız olmadığımızı hissettirdi, kendisine kalpten teşekkür ediyorum."

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Başkan Erdoğan’la olan görüşmeleri ardından konuştu: Yalnız olmadığımızı hissettik

"İÇİMİZ RAHATLADI"

Minguzzi'nin acılı annesi; "Cumhurbaşkanımız olayı yakından takip edeceğini söyledi. Bütün dileklerimizi kendisine ilettik.