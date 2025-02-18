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Haberler Yaşam Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:54

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet, bit pazarında bıçaklanmış tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet'in acılı annesi Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı ise yürekleri dağladı. Oğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, şu ifadeleri kullandı…

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!

Takvim yaprakları 24 Ocak 2025'i gösterdiğinde İstanbul Kadıköy'de kan donduran bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları, kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için Tarihi Salı Pazarı'na gitti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!

Ancak bir süre sonra bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek Mattia Ahmet Minguzzi laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde yanıt verdi. Sözlü tartışmanın ardından taraflar pazarda bir kez daha karşılaştı.

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!

Şüpheli B.B. (15), Mattia'ya bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Mattia hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine yollandı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin sosyal medya paylaşımı ise bir kez daha yürekleri dağladı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!

YASEMİN MİNGUZZİ: OĞLUM AHMET'İN KEDİSİ PANDİ BULUNDU
Minguzzi, oğlunun kayıp kedisinin bulunduğunu açıkladı. Oğlu ile kedisinin eski bir fotoğrafını paylaşan Minguzzi, "Oğlum Ahmet'in kedisi Pandi bulundu, Gökhan beye ona bir buçuk yıl baktığı için teşekkür ederim.

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