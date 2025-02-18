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Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:54
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden ağlatan paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim!
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet, bit pazarında bıçaklanmış tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet'in acılı annesi Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı ise yürekleri dağladı. Oğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, şu ifadeleri kullandı…