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  • Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

ile travertenlerinde sonbahar güzelliği

'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan 'ün de içinde bulunduğu Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 18:34
Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor. Travertenler, kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelalede, 3 subasar ormanda ve 2 şimşir ormanında bulunuyor.

Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Değişik türlerde ağaçların bulunduğu parkın iç kısmında ayrı kaynaktan demirli ve kükürtlü mineral su da çıkıyor.

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Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Orman, kaya ve akarsu-şelale ekosistem tiplerinin hakim olduğu park, doğal zenginliklerle ziyaretçilerine tabiatla iç içe olabilecekleri huzurlu bir ortam sunuyor. Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor.

Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Tabiat Parkı'nın en dikkat çeken değeri ise -Şebinkarahisar yolu üzerindeki Göksu Deresi'nde yer alıyor.

Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor.

Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Turistlerin, her mevsim ilgi çeken gölün etrafında daha keyifli ve güvenli vakit geçirmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan proje kapsamında, seyir terasları, patika yollar, köprüler, otopark, kır lokantası ve mescit inşa edilecek. Çalışmanın ilk etabının bu ayın sonunda tamamlanması planlanıyor.

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