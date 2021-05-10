Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren binlerce vatandaş evde bakım maaşı yatan iller listesini yakından takip ediyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Buna göre; 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte merak edilen tüm detaylar ve Evde bakım maaşı yatan iller listesi…