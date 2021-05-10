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Haberler Yaşam Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 15:32

yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren binlerce vatandaş yatan iller listesini yakından takip ediyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Buna göre; 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte merak edilen tüm detaylar ve Evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

yatan iller listesi her ay olduğu gibi Mayıs ayının ilk günleriyle beraber bu ödenekten faydalanan vatandaşların gündemine taşındı. Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar, her ay devlet tarafından sağlanan bu ödenek ile maddi destek alıyor. Öte yandan ödeme tarihlerinin bayrama denk geliyor olması nedeniyle "10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" soruları gündeme taşındı. Bakan 'tan bu kapsamda açıklama geldi. İşte o son dakika açıklaması ve evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

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Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

E- DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 10 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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