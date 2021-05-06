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Haberler Yaşam Mayıs ayı Gelir kaybı (Hibe desteği), kira yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 12:58

Mayıs ayı (Hibe desteği), ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...

Başvuruların tamamlanmasının ardından esnafa verilecek olan kira ve desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ödenekten yararlanan vatandaşlar tarafınca gündeme taşındı. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerin tarihleri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak olup başvuru sırasında verilen banka hesap numaralarına belirlenen tarih itibarıyla ücretler otomatik olarak aktarılacak. Bu kapsamda kira ve gelir kaybı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları yanıt arıyor. İşte Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri hakkında tüm gelişmeler…

Gelir kaybı Hibe desteği, kira desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...

Esnaf ve sanatkarlara pandemi sürecinde sağlanan ve gelir desteği Mayıs ayı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ödenekten faydalanan vatandaşlar ücretlerin ödenip ödenmediğine dair son gelişmeleri merak ediyor. "Esnafa kira yardımı ve desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Kira yardımı ve gelir desteği ödemeleri Ocak ayından bu yana vatandaşların hesaplarına her ay belirlenen tarihlerde yatmaya devam ediyor.

Gelir kaybı Hibe desteği, kira desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...

ÖDEMELER NE ZAMAN?
Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir bilgi yok. Bu kapsamda gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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Gelir kaybı Hibe desteği, kira desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Formu dolduran kişiler başvuruları bu adreslerden tamamlayabilirler.

Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek

Gelir kaybı Hibe desteği, kira desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...

DESTEKLER SÜRECEK

Esnafa salgın döneminde verilen söz konusu destekler tam kapanma döneminde de devam edecek.

desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteğinde başvuru süreçleri de sürüyor.

Gelir kaybı Hibe desteği, kira desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödeme tarihleri...

ESNAFA KİRA DESTEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sürecinin başladığı şu saatlerde kritik açıklama yaptı ve esnafa müjdeyi verdi. Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.

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