Başvuruların tamamlanmasının ardından esnafa verilecek olan kira ve gelir kaybı desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ödenekten yararlanan vatandaşlar tarafınca gündeme taşındı. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerin tarihleri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak olup başvuru sırasında verilen banka hesap numaralarına belirlenen tarih itibarıyla ücretler otomatik olarak aktarılacak. Bu kapsamda kira ve gelir kaybı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları yanıt arıyor. İşte Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri hakkında tüm gelişmeler…