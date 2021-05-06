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Haberler Yaşam Mayıs ayı Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:06

Mayıs ayı ne zaman yatacak, yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından (Ücretsiz izin ödeneği) hesaplara yatırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların ekonomik mağduriyetini önlemek için belli ödenek yardımları yapılıyor. Bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor. Bu noktada "Mayıs ayına ait Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı o tarihler ise Bakan Bilgin tarafından duyuruldu.

Mayıs ayı Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!

Salgın sürecinde ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Her ay belirlenen tarihlerinde gerçekleşen ödemeler belli tarihlerde yatırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz izin parası adıyla da bilinen ödeneğin hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Bu noktada her ay nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulurken "Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı.

Mayıs ayı Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Nakdi ücret desteğinin süresi Mart ayından sonra iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Böylelikle yeniden uzatılmadığı takdirde Mayıs ayında sona ereceği ön görülüyor.

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Mayıs ayı Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara verilecek.

Mayıs ayı Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!

Turizmcilere nakdi ücret desteğinin bayram sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Erdem, "30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi-işveren sigorta primini buradan karşılıyoruz" dedi.

Mayıs ayı Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Nisan ayına ait ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.

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