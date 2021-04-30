Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama ekranı ve ödeme tarihleri gibi detaylarla uzatılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Mart ayında sona ermesi planlanan ödeneğin uzatılmasının ardından ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Öte yandan KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Gibi sorular ise son dönemde yanıt aramaya devam ediyor. İşte KÇÖ ödeneğine dair merak edilen tüm detaylar ve sorgulama ekranı…