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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:56

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Maymun çiçeği salgını, Afrika'da hızla yayılmakta ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Acil durum" ilan edilmiştir. Salgının global etkileri göz önüne alındığında maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülüp görülmediği büyük merak konusu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan konuyla ilgili son dakika açıklamaları geldi. Ayrıca, Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, tedavisi ve aşısı var mı? gibi sorular da halk tarafından sıkça araştırılmaktadır. Maymun çiçeği hastalığı hakkında merak edilen detaylar ve Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları haberde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Maymun çiçeği belirtileri, tedavisi ve aşısı hakkında sorular, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "Acil durum" açıklamasının ardından daha fazla önem kazandı. Ayrıca, salgının Türkiye'ye ulaşıp ulaşmadığı konusunda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan bilgiler geldi. Türkiye'de maymun çiçeği vakası olup olmadığı, hastalığın belirtileri, tedavi yöntemleri ve mevcut aşılar hakkında detaylar merak ediliyor. İşte bu konularda bilmeniz gereken ayrıntılar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, mpox adlı virüsün neden olduğu, kaşıntılı deri döküntüsüyle ortaya çıkan, ateşe neden olan ve insandan insana bulaşabilen bir hastalıktır. Covid-19 pandemisinin etkilerinin henüz atılamadığı bir dönemde viral bir hastalık olarak ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü şu günlerde (Ağustos 2024) acil durum ilanına neden olacak noktada Afrika'da pandemi haline gelmiştir.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NEDİR?
Maymun çiçeği, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntü) neden oluyor. Lenf bezi şişliği, maymun çiçeğinin, çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayıran en önemli belirtisi. Yakınmalar, virüsle temastan ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkıyor.

İlk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik yaşanan hastalıkta, ciltteki döküntüler de ateş başladıktan sonra 1-3 gün içinde görülüyor. Avuç içi, ayak, ağız içi, genital bölge ve gözlerdeki lezyonlar, kabuk bağlayıp düşmesiyle ortadan kalkıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Sağlı Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, göreve geldikten sonra dün ilk kez gazete ve televizyonların yöneticileriyle buluştu. Maymun çiçeği salgınıyla ilgili gündeme değinen Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç sorunu yok. Konunun ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerekir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ AŞIYLA TEDAVİSİ VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'daki tecrübelerden yola çıkarak çiçek aşısının maymun çiçeğinden yüzde 85'e kadar koruma sağlayacağını bildirdi. Fakat çiçek aşısı, hastalığın dünya genelinde sonlanması nedeniyle 1980'den beri uygulanmıyor. Dolayısıyla şu an çiçek aşısı yapılanlar 40-50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor.

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