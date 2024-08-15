Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:56
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?
Maymun çiçeği salgını, Afrika'da hızla yayılmakta ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Acil durum" ilan edilmiştir. Salgının global etkileri göz önüne alındığında maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülüp görülmediği büyük merak konusu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan konuyla ilgili son dakika açıklamaları geldi. Ayrıca, Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, tedavisi ve aşısı var mı? gibi sorular da halk tarafından sıkça araştırılmaktadır. Maymun çiçeği hastalığı hakkında merak edilen detaylar ve Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları haberde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...