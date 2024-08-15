MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Tedavisi, aşısı var mı, ölümcül mü? Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlı Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, göreve geldikten sonra dün ilk kez gazete ve televizyonların yöneticileriyle buluştu. Maymun çiçeği salgınıyla ilgili gündeme değinen Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç sorunu yok. Konunun ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerekir.