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Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:45

MAYMUN ÇİÇEĞİ (MPOX) SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

Son dönemde Maymun Çiçeği virüsü dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum ilan edildi. Koronavirüs pandemisinin ardından, Türkiye'de Maymun Çiçeği virüsünün var olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu. Sağlık Bakanlığı bu konuda güncel açıklamalarda bulundu. Peki, Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de tespit edildi mi? Hangi ülkelerde görüldü? Maymun Çiçeği nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de vaka var mı? Bu soruların yanıtları ve habere ilişkin detaylar haberin devamında…

MAYMUN ÇİÇEĞİ MPOX SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

Son dönemde milyonların ilgisini çeken Maymun Çiçeği varyantı, özellikle Afrika kıtasında yaygın olarak görülen Mpox hastalığı olarak biliniyor. Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla bu hastalığın tespit edilip edilmediği konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü ve hangi ülkelerde var? Bu soruların yanıtlarını öğrenmek için güncel resmi açıklamaları takip etmek önemlidir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ MPOX SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre maymun çiçeği hastalığı birçok afrika ülkesinde görüldü. Maymun çiçeğinin rastlandığı ülkeler şöyle:

Kongo
Burundi
Kenya
Ruanda
Uganda

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MAYMUN ÇİÇEĞİ MPOX SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAKA VAR MI?

14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından Maymun çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ifade ettiği açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen Maymun çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 Ağustos tarihiyle rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz bir vaka tespit edilmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ MPOX SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Maymun Çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. Afrika'dan dünyaya yayılan virüsün yakından takip edildiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ MPOX SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

1970 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan virüs Afrika bölgesinde endemik olarak görülmeye devam ediyor.

Çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türü olarak ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benzer ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olur.

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