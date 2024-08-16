MAYMUN ÇİÇEĞİ (MPOX) SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

1970 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan virüs Afrika bölgesinde endemik olarak görülmeye devam ediyor.

Çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türü olarak ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benzer ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olur.