Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:45
MAYMUN ÇİÇEĞİ (MPOX) SALGINI! Türkiye’de vaka var mı hangi ülkelerde görüldü? Sağlık Bakanından son dakika açıklamalar
Son dönemde Maymun Çiçeği virüsü dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum ilan edildi. Koronavirüs pandemisinin ardından, Türkiye'de Maymun Çiçeği virüsünün var olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu. Sağlık Bakanlığı bu konuda güncel açıklamalarda bulundu. Peki, Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de tespit edildi mi? Hangi ülkelerde görüldü? Maymun Çiçeği nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de vaka var mı? Bu soruların yanıtları ve habere ilişkin detaylar haberin devamında…