Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:31

MPOX Maymun çiçeği belirtileri dünya gündeminde! Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği (Mpox) salgınında son durum Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil çağrısından sonra takip ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı da vatandaşların sorularını yanıtlayan açıklamalar yayımlamaya devam ediyor. En çok merak edilenler arasında maymun çiçeği virüsü belirtileri ve tedavisi var. Hastalığın ilk göze çarpan belirtisi vücutta oluşan küçük kızarık ve kabarıklar. Peki; Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? İşte, detaylar...

MPOX Maymun çiçeği belirtileri dünya gündeminde! Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri tüm dünyanın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Afrika ülkelerinde yayılarak salgın boyutu kazanan mpox aşı haberleriyle birlikte de araştırılmaya başladı. Gözler Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıklamalarına dönerken salgının Türkiye boyutu merak ediliyor. Peki; Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, tedavisi ve aşısı var mı, nasıl bulaşır?

MPOX Maymun çiçeği belirtileri dünya gündeminde! Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN MAYMUN ÇİÇEĞİ REHBERİ

"M-Çiçeği (MPox) Rehberi" Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer ve nadiren ölümcül viral bir zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs) olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilen bir virüs olarak açıklanan mpox hakkında tüm merak edilenler şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MPOX Maymun çiçeği belirtileri dünya gündeminde! Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

1970 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan virüs Afrika bölgesinde endemik olarak görülmeye devam ediyor.

Çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türü olarak ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benzer ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olur.

MPOX Maymun çiçeği belirtileri dünya gündeminde! Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

M-Çiçeği cilt döküntüsü, kabuklar veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca uzun süreli, yakın temas veya cinsel temas (öpmek, sarılmak veya cinsel ilişki gibi) sırasında yayılabilir.

M-Çiçeği olan bir kişi, belirtiler başladıktan itibaren cilt döküntüsü tamamen iyileşene ve iyileşmiş temiz ve sağlam cilt görünümü oluşana kadar başkalarına virüsü bulaştırabilir. Bazı hastalar belirtileri başlamadan 1 ile 4 gün önce M-Çiçeğini bulaştırabilir. Ancak hiç belirti göstermeyen kişilerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.

MPOX Maymun çiçeği belirtileri dünya gündeminde! Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır?

Evcil hayvanıma Maymun Çiçeği bulaşabilir mi?

M-Çiçeği zoonotik bir hastalıktır, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilir. Ancak şu anda M-Çiçeği için evcil hayvanlar yüksek risk taşımamaktadır.

Maymun Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi?

M-Çiçeği'nin havuzdan, sıcak küvetten veya su parkındaki sulardan bulaşabileceği konusunda net bağlantı olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. Ancak virüsün insandan insana yakın temas, cilt teması yoluyla bulaşması mümkündür. M-Çiçeği hastasının havlusu, yüzme tahtası, havuz oyuncağı veya giysisi gibi eşyalarının bir başkası tarafından kullanılmasıyla hastalık bu eşyaları kullanan sağlıklı kişiye de bulaşabilir. Eğlence amaçlı su mekânlarında dezenfeksiyon yapılması ve havuzların uygun şekilde klorlanmasıyla M-Çiçeği virüsünün bulaşma riski ortadan kaldırılmış olur.

Kalabalık etkinliklere gitmek konusunda endişelenmeli miyim?

M-Çiçeği olan biriyle yakın temas veya cilt temasında bulunduğunuzda bulaşma olabilir. İlk bulgular insanların yakın, devamlı cilt teması yaşadığı etkinliklerin M-Çiçeği vakalarına yol açtığını göstermektedir. Bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız, ne kadar yakın, kişisel, cilt teması yaşanacağını göz önünde bulundurmalısınız.

SON DAKİKA