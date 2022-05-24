Haberler Yaşam Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ'den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:51

Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ'den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya devam ederken, tüm dünyada korona pandemisinin tekrar etmemesi için önlemler alınmaya başladı. Artan vakalar sonrası maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtilerinin ne olduğu merak konusu oldu. Özellikle Avrupa'da kırmızı alarm verilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili konuşan Dünya Sağlık Örgüsü uzmanı Kerkhove, virüsün nasıl bulaştığı ile ilgili çok net konuştu. Deriden temasla ile bulaşmanın olduğunu söyleyen Kerkhove hastalığı kontrol altına almanın da mümkün olduğunu dile getirdi.