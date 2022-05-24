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Haberler Yaşam Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ'den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:51

Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ'den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya devam ederken, tüm dünyada korona pandemisinin tekrar etmemesi için önlemler alınmaya başladı. Artan vakalar sonrası maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtilerinin ne olduğu merak konusu oldu. Özellikle Avrupa'da kırmızı alarm verilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili konuşan Dünya Sağlık Örgüsü uzmanı Kerkhove, virüsün nasıl bulaştığı ile ilgili çok net konuştu. Deriden temasla ile bulaşmanın olduğunu söyleyen Kerkhove hastalığı kontrol altına almanın da mümkün olduğunu dile getirdi.

Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ’den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Dünya halen koronavirüs pandemisini atlatamamışken, yayılan maymun çiçeği virüsü uluslararası alanda panik yarattı. Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerindeki tropik alanlarda ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığında vaka sayıları giderek artıyor.

Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ’den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Avrupa, ABD ve Avustralya'da görülen hastalığın ilk belirtisi ciltte deformasyonun olması. Baş ağrısı ve kas ağrısı gibi semptomlar da gösteren hastalık ile ilgli Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışamalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.

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Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ’den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

DSÖ'nün yayılan hastalıklar biriminden sorumlu yönetici Maria Van Kerkhove, düzenlenen bir basın toplantısı ile hastalığın gidişatı ile ilgili yorumlarda bulunarak maymun çiçeği virüsünün nasıl yayıldığına dair net bir cevap verdi.

Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ’den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Van Kerkhove, "Bulaşma gerçekten de deriden deriye temas ile oluyor" diyerek şu ana kadar hastalığı kapanların durumunu hafif atlattığını da sözlerine ekledi.

Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili DSÖ’den çok net açıklama! Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Kerkhove, "Durum kontrol altına alınabilir. Biz insandan insana bulaşma durumunu engellemek istiyoruz. Bunu Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapabiliriz" dedi.

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