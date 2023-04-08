Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

Güney Kore'de ilk yerel maymun çiçeği virüsü vakasına rastlanmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 6 olarak kayıtlara geçti. Yakın tarihte yurt dışı teması bulunmayan bir Güney Kore vatandaşında maymun çiçeği virüsüne rastlanması üzerine Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi teyakkuza geçti. Bu gelişmeyle birlikte ülkemizde de mercek altına alınan bu hastalık, Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler sorularıyla araştırılıyor. Peki, Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır? İşte bu hastalığın belirtileri.