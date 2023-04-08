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Giriş Tarihi: 08.04.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 17:09

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

Güney Kore'de ilk yerel maymun çiçeği virüsü vakasına rastlanmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 6 olarak kayıtlara geçti. Yakın tarihte yurt dışı teması bulunmayan bir Güney Kore vatandaşında maymun çiçeği virüsüne rastlanması üzerine Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi teyakkuza geçti. Bu gelişmeyle birlikte ülkemizde de mercek altına alınan bu hastalık, Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler sorularıyla araştırılıyor. Peki, Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır? İşte bu hastalığın belirtileri.

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

Güney Kore'de 22 Haziran 2022'den bu yana 5 maymun çiçeği vakası görüldü. Son olarak ilk yerel vakanın tespit edilmesi üzerine, ülkemizde de bu salgın hastalığa ilişkin Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler gibi sorular araştırma konusu halini aldı. İşte, Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır gibi soruların yanıtı!

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

MPV (Monkeypox virus) olarak da adlandırılan maymun çiçeği virüsü, "zoonoz hastalıklar" ailesine dahil. Zoonoz, omurgalı hayvanlardan insanlara geçen (zooantroponoz) ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçen (antropozoonoz) herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terim. Kuduz, kuş gribi, domuz gribi ve deli dana hastalığı gibi birçok ağır ve önemli hastalık bu kategoride.

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Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İnsanlara özellikle maymunlar ve çeşitli kemirgen türlerinden bulaşan MPV, enfekte hayvanlar, bunların salgıları veya kanları, dışkıları veya doku ile teması yoluyla oluşuyor. Hastalık, enfekte hayvanların etiyle temas edilmesi veya bunların tüketilmesi sonrasında da ortaya çıkabiliyor.

Maymun çiçeği için kuluçka süresi 7 ila 21 gün. İnsandan insana bulaşması mümkün, ancak bu son derece nadir görülür ve sadece çok yakın temasla gerçekleşir.

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İlk belirtiler genellikle ateş, halsizlik ve baş ağrısıdır. Kas ağrıları ve sertleşme yaygındır. Bir bölümünün gelişimi sonrasında lenf bezlerinde şişme olur ve aynı zamanda veya bir kaç gün sonra kaşınan ve/veya ağrı veren kızarıklıklar oluşur. Kızarıklık keseciğe dönüşür, kabuk oluşur ve daha sonra kuruyarak dökülür.

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