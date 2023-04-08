Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Güney Kore’de ilk yerel vaka! Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İnsanlara özellikle maymunlar ve çeşitli kemirgen türlerinden bulaşan MPV, enfekte hayvanlar, bunların salgıları veya kanları, dışkıları veya doku ile teması yoluyla oluşuyor. Hastalık, enfekte hayvanların etiyle temas edilmesi veya bunların tüketilmesi sonrasında da ortaya çıkabiliyor.

Maymun çiçeği için kuluçka süresi 7 ila 21 gün. İnsandan insana bulaşması mümkün, ancak bu son derece nadir görülür ve sadece çok yakın temasla gerçekleşir.