Dünya genelinde gündem olan ve tehlikesi giderek büyüyen maymun çiçeği virüsü vakalarının artış göstermesi üzerine maymun çiçeği virüsü belirtileri ve görüldüğü ülkeler de gündeme geldi. Vakalardaki artışla beraber geçtiğimiz günlerde DSÖ düğmeye basmış ve acil toplantı düzenlemişti. Ülkemizde ise bu salgın hastalıkla ilgili detaylar "Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de vaka var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü?" soruları ile yanıt arıyor. Öte yandan DSÖ, virüsün şu ana kadar 19 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de vaka var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? İşte detaylar...