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Giriş Tarihi: 24.05.2022 19:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 19:52

Türkiye’de Maymun çiçeği vakası var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir?

Dünya genelinde gündem olan ve tehlikesi giderek büyüyen maymun çiçeği virüsü vakalarının artış göstermesi üzerine maymun çiçeği virüsü belirtileri ve görüldüğü ülkeler de gündeme geldi. Vakalardaki artışla beraber geçtiğimiz günlerde DSÖ düğmeye basmış ve acil toplantı düzenlemişti. Ülkemizde ise bu salgın hastalıkla ilgili detaylar "Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de vaka var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü?" soruları ile yanıt arıyor. Öte yandan DSÖ, virüsün şu ana kadar 19 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de vaka var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? İşte detaylar...

Türkiye’de Maymun çiçeği vakası var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü birçok detayla bugün de gündeme geliyor. Virüs şimdiye kadar resmi açıklamalarla 19 ayrı ülkede rastlanırken öte yandan 131 vakayla tüm dünyada koronavirüs sonrası yeni pandemi korkusuna yol açtı. Şimdilerde ise "Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de vaka var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Virüsün özellikle cinsel ilişkiyle yayılım gösterdiğine dair uyarı ise DSÖ'den geldi. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de vaka var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? İşte konuya dair tüm detaylar...

Türkiye’de Maymun çiçeği vakası var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir?

19 ÜLKEYE SIÇRADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, ilk vakanın 7 Mayıs'ta genellikle yayıldığı ülkeler dışında bildirilmesinden bu yana Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 19 ülkede, 131 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka bulundığı belirtildi. DSÖ, salgının olağandışı olmasına rağmen "kapsayıcı" olmaya devam ettiğini ve üye devletleri salgınla nasıl başa çıkılacağı konusunda daha fazla tavsiye ile desteklemek için daha fazla toplantı yapılacağını aktardı.

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Türkiye’de Maymun çiçeği vakası var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle literatürde yer aldı. Virüs ismini de buradan almaktadır.

Türkiye’de Maymun çiçeği vakası var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak insanda 1970 yılında tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen virüsün iki farklı genetik grubu bulunuyor. Buna göre insanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

Türkiye’de Maymun çiçeği vakası var mı, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölüdürücü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri şöyle seyrediyor:

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

- Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

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