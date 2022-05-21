Maymun çiçeği virüsü belirtileri, bulaş hızı, tedavisi gibi konular sosyal medya üzerinden araştırma konusu oldu. Avrupa ülkeleri ve ABD'de tespit edilen bu virüs nedeniyle "Maymun çiçeği virüsü nedir ve nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Araştırma sonuçlarına göre; Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalık olarak tanımlanmaktadır. İşte maymun çiçeği virüsü hakkında bilgiler.