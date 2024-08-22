Giriş Tarihi: 22.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
18:48
Maymun çiçeğinden daha tehlikeli! İstanbul ve Bursa'da görüldü! Batı Nil Virüsü için uzmanlar...
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "Maymun çiçeğinden daha tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu. Türkiye'de vakalarının görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Yavuz özellikle yaşlıları uyardı. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülen bu virüsün, tropik ve ılıman iklimlerde bulunduğu biliniyor ve özellikle Marmara bölgesinde yoğun olarak vakaların artacağı konusunda uyarılar yer alıyor. İşte, Maymun çiçeğinden daha tehlikeli olan bu virüs için uyarılar…