Giriş Tarihi: 22.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
20:53
Maymun çiçeğinden sonra... İstanbul ve Bursa'da görüldü! Türkiye'de Batı Nil Virüsü için vaka sayısı belli oldu!
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "Maymun çiçeğinden daha tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu. Türkiye'de vakalarının görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Yavuz özellikle yaşlıları uyardı. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülen bu virüsün, tropik ve ılıman iklimlerde bulunduğu biliniyor ve özellikle Marmara bölgesinde yoğun olarak vakaların artacağı konusunda uyarılar yer alıyor. İşte, Maymun çiçeğinden daha tehlikeli olan bu virüs için uyarılar…