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Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları ekran başına!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
14:09
Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları ekran başına!
Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yapımı olan filmde, insanlar ve maymunlar arasında yaşanan büyük savaş konu ediliyor. Yönetmenliğini Matt Reeves'in yaptığı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...