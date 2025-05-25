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Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:09

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları ekran başına!

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yapımı olan filmde, insanlar ve maymunlar arasında yaşanan büyük savaş konu ediliyor. Yönetmenliğini Matt Reeves'in yaptığı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları ekran başına!

Aksiyon ve bilim kurgu türündeki Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Serinin en çarpıcı yapımlarından biri olan filmde, Sezar ile zalim Albay arasında geçen büyük mücadele, insanlık ve maymun ırkının geleceğini belirleyecek. Andy Serkis ve Steve Zahn'ın başrolde yer aldığı yapım, derin çatışması ve görsel gücüyle dikkat çekiyor Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları ekran başına!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

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Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları ekran başına!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI

Orjinal adı : War for the Planet of the Apes

Yönetmen : Matt Reeves

Yapım Yılı : 2017

Türü : Bilim Kurgu/Aksiyon

Oyuncular : Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn