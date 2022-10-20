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Haberler Yaşam Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 13:30

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri için müjde geldi. Bakan Vahit Kirişçi daha önce Mart 2023 tarihinde açıklanan ödeme tarihinin öne alındığını açıkladı. Bununla birlikte milyonlarca çiftçi mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte, bu yıl yatacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında bulunan vatandaşlar için ödenen devlet desteği için ödemeler e devlet sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2022 mazot gübre desteği ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yanıtlar…

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusu gelen yeni açıklama ardından gündemde geldi. Bakan Kirişçi "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek" açıklamasını yaparak çiftçilere müjdeyi verdi. Mazot ve gübre desteği sorgulama e devlet ekranı üzerinden hız kazandı. Peki, mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yaptığı açıklamaya göre mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri öne çekildi. 6 ay öncesine alınan ödemelerin tarih merak konusu.

Bakan Kirişçi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz.

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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kirişci ayrıca, mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını belirtti.

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