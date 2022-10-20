Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yaptığı açıklamaya göre mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri öne çekildi. 6 ay öncesine alınan ödemelerin tarih merak konusu.

Bakan Kirişçi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz.