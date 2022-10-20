Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri öne alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri için müjde geldi. Bakan Vahit Kirişçi daha önce Mart 2023 tarihinde açıklanan ödeme tarihinin öne alındığını açıkladı. Bununla birlikte milyonlarca çiftçi mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte, bu yıl yatacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında bulunan vatandaşlar için ödenen devlet desteği için ödemeler e devlet sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2022 mazot gübre desteği ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yanıtlar…