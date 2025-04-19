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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
21:17
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin gündeminde geniş yer buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, bu yılki mazot ve gübre destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Artık "temel destek" adı altında sunulan mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. 2025 Nisan mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tarihler.