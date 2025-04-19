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Haberler Yaşam MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 21:17

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin gündeminde geniş yer buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, bu yılki mazot ve gübre destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Artık "temel destek" adı altında sunulan mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. 2025 Nisan mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tarihler.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri, geçtiğimiz ayın sonunda çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ancak, bazı çiftçiler hala ödemelerini almadı ve kalan ödemelerin ne zaman yapılacağı sorusu gündemde. Özellikle, TC kimlik numarasına göre yapılan ödeme sıralaması, bu konuda önemli bir belirleyici faktör. Peki, TC Kimlik Numarası sıralaması ile 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
TCKN son hanesi 8 olan VKN son hanesi 1-3-5-7-9 olanlar için
28 Mart saat 18:00'den sonra

TCKN-VKN son hanesi 6 olanlara 4 Nisan saat 18:00'den sonra

TCKN-VKN son hanesi 4 olanlara ise 11 Nisan saat 18:00'den sonra hesaplara aktarıldı.

TCKN-VKN son hanesi 2 olanlara 18 Nisan saat 18:00'den sonra

TCKN-VKN son hanesi 0 olanlara 25 Nisan saat 18:00'den sonra hesaplarına yatırılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA

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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEĞİ NE KADAR?
2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA: 2025 Nisan mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?