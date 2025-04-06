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Haberler Yaşam MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:02

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçileri sevindiren haber geldi. 2025 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri için takvim netleşti. Destek ödemeleri Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak ve TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Çiftçiler, ödeme bilgilerini ayrıca e-Devlet üzerinden destekleme sorgulama ekranından da takip edebilecek. Peki, 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleri için tarih verdi. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı üreticilerin merakla beklediği destekleme ödemelerine ilişkin müjde, Bakan İbrahim Yumaklı'dan geldi. Tüm destek tutarları, çiftçilerin Ziraat Bankası kartlarına tanımlı olarak yatırılacak. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yaparak ödeme bilgilerine erişebilecek. Peki; mazot ve gübre desteği yattı mı, ödemeler nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, detaylar.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?

2025 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Vatandaşların beklediği mazot ve gübre desteği bugün yani 4 Nisan 2025 Cuma günü yatmaya başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara yarın (4 Nisan 2025) saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?