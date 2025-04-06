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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
15:02
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçileri sevindiren haber geldi. 2025 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri için takvim netleşti. Destek ödemeleri Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak ve TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Çiftçiler, ödeme bilgilerini ayrıca e-Devlet üzerinden destekleme sorgulama ekranından da takip edebilecek. Peki, 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı.