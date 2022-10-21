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Haberler Yaşam MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 20:21

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiye destek amacıyla sağladığı Mazot ve gübre desteği ödemeleri son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Son olarak bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Mart ayı ödemelerinin 6 ay önce yapılacağı duyurulmuştu. Bu açıklamayla beraber "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Çiftçi ödemeleri daha önce kişilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılmıştı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı? İşte son durum ve detaylar.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Konuyla ilgili son olarak Mart ayı ödemelerinin 6 ay öne çekildiği yapılan son açıklamada ücretten yararlanan vatandaşların bilgisine sunuldu. Ödenekten faydalanmakta olan binlerce kişi "2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Bakan Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklama baz alındığında; Mazot ve gübre desteği ödemeleri kısa zaman içerisinde hesaplara yatmaya başlayacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2023 Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 mazot gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiği bildirildi. Bu kapsamda ödemelerin Ekim ayı içerisinde, T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

Herhangi resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. "

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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

"Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

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