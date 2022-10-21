Haberler Yaşam MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

Giriş Tarihi: 21.10.2022 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 20:21

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında flaş açıklama: Ödemeler öne alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiye destek amacıyla sağladığı Mazot ve gübre desteği ödemeleri son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Son olarak bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Mart ayı ödemelerinin 6 ay önce yapılacağı duyurulmuştu. Bu açıklamayla beraber "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Çiftçi ödemeleri daha önce kişilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılmıştı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı? İşte son durum ve detaylar.